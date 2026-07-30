Air France y Lufthansa presentaron ofertas para su participación en TAP Air Portugal

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Los grupos Air France-KLM y Lufthansa presentaron sus ofertas con vistas a la privatización parcial de la aerolínea TAP Air Portugal, de la que el Estado espera ceder hasta el 49,9%, anunció este miércoles Parpública, la agencia portuguesa encargada del proceso.

Ambos grupos tenían hasta este miércoles para entregar sus ofertas en el marco de la última fase del proceso de privatización iniciado por el gobierno portugués.

La operación prevé la venta de hasta el 49,9% del capital de TAP, de los cuales un 5% reservado a los empleados.

Las ofertas finales deben precisar las condiciones financieras y estratégicas de la entrada en el capital de la compañía portuguesa.

Tras la presentación de las ofertas, Parpública dispondrá de un plazo de 30 días para entregar su informe al gobierno, en el que evaluará dichas ofertas.

La decisión final deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y posteriormente obtener el visto bueno de las autoridades de competencia.

lf/ahg/an