Airbnb compra edificio neoyorquino por 81 millones de dólares para adecuar oficinas

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Nueva York, 9 jul (EFE).- La empresa de alquileres turísticos Airbnb compró un edificio histórico de Nueva York por 81 millones de dólares para instalar oficinas y mostrar su «compromiso de largo plazo con la ciudad», en la que su negocio afronta restricciones.

Airbnb es el comprador del edificio de seis alturas construido a finales del siglo XIX, que se hizo famoso gracias a la serie ‘Inventing Anna’, sobre la falsa heredera Anna Delvey, que intentó alquilar el espacio de manera fraudulenta en 2017, según The Wall Street Journal.

«Este edificio refleja nuestro compromiso de largo plazo con la ciudad y acogerá uno de nuestros centros con empleados más grandes fuera de San Francisco», dijo a ese diario el consejero delegado de Airbnb, Bryan Chesky, sobre el número 201 de Park Avenue South.

El empresario, por otra parte, hizo eco de la noticia con un mensaje jocoso en X: «Hay al menos una propiedad de Airbnb legal en NYC».

De acuerdo con el Journal, Airbnb está presionando a funcionarios locales y estatales para que suavicen las regulaciones de los alquileres de corto plazo, que han reducido notablemente los alojamientos disponibles en la plataforma en Nueva York.

Nueva York, uno de los principales destinos turísticos del mundo y gran mercado para Airbnb, aplica desde 2023 una ley que esencialmente impide a esta y otras plataformas alquilar apartamentos enteros menos de treinta días cuando no estén presentes los dueños.

Airbnb divulgó que la ley Local Law 18 redujo un 90 % las ofertas de alojamiento de la plataforma en la ciudad de Nueva York en su primer año en vigor, mientras que la administración local se felicitó por combatir los alquileres ilegales para paliar la crisis de la vivienda.

Según sus más recientes resultados, en el primer trimestre de 2026 Airbnb tuvo unos ingresos de 2.700 millones de dólares, un 18 % más interanual, gracias al aumento de la demanda, y un beneficio neto de 160 millones de dólares que supuso «un ligero aumento» respecto al mismo tramo de 2025. EFE

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