Airbnb expande su negocio a hoteles boutique, rentas de autos y entrega de comida

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La plataforma Airbnb, que enfrenta fuertes regulaciones a las rentas cortas en algunas ciudades, anunció el miércoles que incorporará hoteles boutique, alquiler de autos y entrega de comida a su aplicación.

Este es el paso más reciente al esfuerzo de Airbnb por captar una mayor parte del gasto en viajes, que actualmente va a competidores como Booking.com y Expedia.

Esta giro, 18 años después de los comienzos de la empresa en San Francisco, es es en respuesta a las restricciones cada vez más estrictas sobre los alquileres a corto plazo en mercados clave.

En diciembre, España impuso a la compañía una multa de 75 millones de dólares por más de 65.000 anuncios que no cumplían la normativa. Barcelona decidió no renovar miles de licencias de alquiler cuando expiren en 2028.

Nueva York ha prohibido casi todos los alquileres privados a corto plazo desde 2023, y París intensificó su ofensiva contra los anuncios ilegales en 2026.

La aplicación actualizada incorpora entrega de comestibles a través de Instacart en más de 25 ciudades de Estados Unidos. También ofrece traslados desde aeropuertos y estaciones de tren y servicios de guardado de equipaje en más de 160 ciudades de todo el mundo.

La plataforma también ofrecerá alquiler de coches, aunque la empresa aún no ha revelado quiénes serán sus socios.

Airbnb registró unos ingresos de 2.680 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 18% más que el mismo periodo del año anterior.

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