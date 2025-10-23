Airbus, Leonardo y Thales fusionarán sus actividades espaciales en una empresa común

París, 23 oct (EFE).- El grupo europeo Airbus, el italiano Leonardo y el francés Thales anunciaron este jueves la fusión de sus actividades espaciales en una empresa común que tendrá una plantilla de unas 25.000 personas y una facturación anual de 6.500 millones de euros.

La fusión, que está sometida a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluido el visto bueno de las autoridades de la competencia, debería permitir la entrada en funcionamiento de la nueva compañía en 2027, señalaron las tres empresas en un comunicado.

Los tres consejeros delegados, Guillaume Faury, Roberto Cingolani y Patrice Caine, destacaron que eso marcará «un hito decisivo para el sector espacial europeo». EFE

