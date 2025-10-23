Airbus, Leonardo y Thales unen su negocio espacial en respuesta a los gigantes de EE.UU.

4 minutos

París, 23 oct (EFE).- Airbus, Leonardo y Thales anunciaron este jueves su intención de fusionar sus actividades espaciales en una empresa común para crear un campeón europeo que pueda dar la talla ante el gigantismo de los grupos estadounidenses en un terreno particularmente delicado en términos de soberanía.

La fusión debe concretarse con la puesta en marcha en 2027 de la nueva empresa, que sobre la base de las aportaciones actuales de los tres socios tendrá una plantilla de unas 25.000 personas y una facturación anual de 6.500 millones de euros, explicaron los tres socios en un comunicado.

El grupo europeo Airbus aportará a la nueva empresa sus negocios de Space Systems y Space Digital, que forman parte actualmente de la división de defensa y espacio y será el primer accionista con un 35 %. En España, Airbus tiene unos 1.000 empleados en esas actividades.

El italiano Leonardo llevará su división Space, lo que incluye su participación en Telespazio y en Thales Alenia Space y tendrá un 32,5 %, el mismo porcentaje que el francés Thales, que pondrá «principalmente» su participación en Thales Alenia Space, Telespazio y Thales SESO.

Quedarán excluidos de la fusión los negocios de cohetes espaciales, que en el caso de Airbus están integrados en Arianespace, una filial a partes iguales con el francés Safran.

El objetivo de los tres socios, que llevaban meses negociando ante las dificultades de sus actividades espaciales por la competencia, sobre todo de gigantes del sector como Space X de Elon Musk, es crear y desarrollar «un catálogo completo de tecnologías y de soluciones integrales complementarias».

Eso abarcará desde la infraestructura espacial (básicamente los satélites) a los servicios.

Los consejeros delegados, Guillaume Faury, Roberto Cingolani y Patrice Caine, destacaron que «la nueva compañía propuesta marca un hito decisivo para el sector espacial europeo».

«Esta alianza -destacaron- se alinea con la ambición de los gobiernos europeos de reforzar sus activos industriales y tecnológicos para garantizar la autonomía de Europa en el ámbito estratégico del espacio y de sus múltiples aplicaciones».

«Además, ofrece a los empleados la oportunidad de ser parte central de esta ambiciosa iniciativa, donde podrán beneficiarse de mejores perspectivas de desarrollo profesional y del potencial colectivo de los tres líderes del sector», concluyeron.

Los tres esperan que al cabo de cinco años de funcionamiento esa nueva compañía generará sinergias totales de cientos de millones de euros en ingresos operativos y que los costes de generación de esas sinergias se corresponderán con las referencias del sector.

Tanto Airbus como Thales han tenido que reducir de forma significativa su dimensión en el negocio de los satélites por la fuerte competencia estadounidense, lo que se ha traducido en reducciones de empleos. Interrogados sobre nuevos recortes, los tres socios señalaron que no hay en este momento ninguna medida en ese terreno.

El director general de la estrategia, investigación y tecnología de Thales, Philippe Keryer, señaló a ese respecto que «hay mucho margen para crecer».

En cuanto a los posibles problemas que pueden plantear las autoridades de la competencia por esta concentración de los principales actores del negocio espacial en Europa, Keryer replicó que este proyecto responde a las necesidades de Europa.

También comentó que a escala global «hay un mercado bastante competitivo».

El responsable de la actividad espacial de Leonardo, Massimo Comparini, hizo notar que en el terreno espacial hay que responder «a las necesidades europeas de soberanía».

La nueva empresa tendrá su sede en la ciudad francesa de Toulouse y, según las explicaciones de los tres socios, el reparto de responsabilidades se hará por competencias y no por cuotas en función de las participaciones de cada cual.

Una de las primeras reacciones políticas fue la del ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, que en un mensaje en sus redes sociales destacó que «este acuerdo de fusión es una excelente noticia».

«La creación de un campeón europeo de los satélites permite aumentar las inversiones de investigación e innovación en este sector estratégico y así reforzar nuestra soberanía en un contexto de competición mundial intensa», señaló Lescure. EFE

