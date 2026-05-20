Airbus abrirá en Sevilla otro centro de conversión para el avión MRTT a finales de 2027

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Ingolstadt (Alemania) 20 may (EFE).- La división de Defensa y Espacio del grupo aeronáutico Airbus abrirá a finales de 2027 un centro destinado a la conversión del avión cisterna multirol MRTT en su planta de San Pablo (Sevilla), que se unirá al que la empresa ya tiene en Getafe (Madrid).

Según informó la empresa en el marco de la ‘Cumbre de Defensa’ de Airbus, que acoge este miércoles la ciudad alemana de Ingoldstadt, en el sur alemán, la apertura del centro de conversión en la planta de San Pablo responde al «incremento de la demanda global de aviones cisterna».

La familia de aviones militares MRTT resulta del trabajo técnico de adaptación de las aeronaves civiles de Airbus A330 y A330neo.

«La elección de Sevilla no es casual, se trata de una decisión estratégica», ya que «la capital andaluza reúne todos los requisitos críticos para la conversión militar de un avión tan complejo como el A330», afirmó en un comunicado Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus en España.

En San Pablo, Airbus ya cuenta con las líneas de ensamblaje final de los aviones de transporte A400M, con capacidad para 37 toneladas, y C295, más ligero, flexible y capaz de transportar cargas de hasta 8.000 kilos.

Creación de hasta 600 empleos

Según estiman fuentes de la empresa, la apertura del centro supondrá la creación de unos 200 empleos directos y 400 indirectos, además de implicar «mejoras en las infraestructuras existentes» en San Pablo para maximizar su capacidad operativa y dotarla de las tecnologías que precisa el proceso de conversión de los A330 y A330neo.

«Airbus realizará una inversión que contempla la actualización de medios industriales en los hangares, la implementación de procesos avanzados y un ambicioso programa de formación de talento local de alta cualificación», indicó la empresa, que precisó que la planta de la compañía en Getafe será la encargada de la coordinación entre los dos centros de conversión.

El nuevo centro «permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar», apuntó la empresa al aludir a un avión que, según la compañía, es un ejemplo de una «nueva generación» de este tipo de sistemas de abastecimiento de combustible en vuelo.

Además, en el nuevo centro de Airbus en San Pablo también se llevarán a cabo labores de «mantenimiento, reparación, operaciones y actualización» de A330 MRTT que estén en servicio.

De la familia de los aviones MRTT a finales de 2025, Airbus contaba 91 encargos de 19 países, de los cuales se han entregado 72 y 68 están operativos.

Cuenta con un 90 % de la cuota de mercado, sin contar con Estados Unidos, según datos de Airbus.

Países como España, Francia, Canadá, Australia, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos figuran entre las naciones que han realizado esos encargos de este avión. EFE

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