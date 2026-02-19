Airbus aumentó un 23 % sus beneficios en 2025 a 6.082 millones de euros

1 minuto

Toulouse (Francia), 19 feb (EFE).- Airbus tuvo el pasado año unos beneficios de 6.082 millones de euros, un 23 % más que en 2024 gracias al buen comportamiento de los aviones civiles, con más entregas, pero también del negocio de helicópteros, que tuvo una evolución particularmente positiva.

El resultado bruto operativo (ebit) se incrementó un 15 % hasta 6.082 millones de euros y en términos ajustados (sin elementos excepcionales) un 33 % hasta 7.128 millones, mientras la facturación subió un 6 % hasta 73.420 millones de euros, anunció este jueves el grupo europeo en un comunicado.

El consejero delegado, Guillaume Faury habló de «resultados financieros récord» y para este año la empresa espera seguir aumentando todavía más la entrega de aviones comerciales (para pasar de 793 a unos 870) y el ebit ajustado hasta alrededor de 7.500 millones de euros. EFE

