Airbus cierra el Salón Aeronáutico de Dubái con 194 compromisos con siete clientes

El Cairo, 20 nov (EFE).- Airbus cerró el Salón Aeronáutico de Dubái con 194 compromisos -14 pedidos en firme y 180 memorandos de entendimiento- con siete clientes internacionales, con encargos que incluyen modelos de pasillo único, fuselaje ancho y cargueros, informó este jueves el constructor europeo.

Entre las operaciones más destacadas figura el encargo de 150 aviones A321neo por parte de flydubai, que se convierte en nuevo cliente de Airbus, así como el compromiso de Air Europa para adquirir 20 modelos A350. También la libia Buraq Air firmó un acuerdo para adquirir 10 A320neo.

Por su parte, Etihad Airways se incorporó como nuevo cliente del A330neo con un pedido en firme de seis unidades, además de revelar contratos para la compra de siete A350-1000 y tres cargueros A350F. Emirates, otro de los grandes actores regionales, amplió su compra del A350-900 con ocho aviones adicionales.

En el área de servicios, la aerolínea omaní SalamAir seleccionó el programa Airbus Flight Hour Services para el soporte de su flota de 15 A320.

En el segmento de los helicópteros, Airbus Helicopters anunció un contrato con Marruecos para 10 modelos H225M, destinados a misiones de búsqueda y rescate en combate. Además, la compañía británica Bristow incorporará el H160 para operaciones vinculadas al sector energético en África.

Además, la división de Defensa y Espacio de Airbus firmó dos acuerdos industriales: uno con la emiratí Calidus, para estudiar la creación en Emiratos de un centro de mantenimiento, reparación y revisión dedicado al avión de transporte militar A400M; y otro con la también emiratí Mubadala-Strata, que fabricará piezas o secciones estructurales del A400M, integrándose en la cadena global de producción. EFE

