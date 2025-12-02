Airbus cifra en hasta 628 aviones A320 que revisará por problema de calidad en el fuselaje

2 minutos

París, 2 dic (EFE).- Airbus indicó este martes que hasta 628 aviones pueden ser inspeccionados por un problema de calidad detectado en el fuselaje de paneles metálicos de los aviones de la familia A320 de pasillo único pendientes de entrega a sus clientes.

Pero el constructor europeo precisó, en un mensaje a los medios después de que Bloomberg y Les Echos señalaran la cifra de 628 aparatos afectados, que eso no significa que todos presentan el defecto señalado la víspera.

Según Bloomberg, Airbus realizó una presentación a clientes la semana pasada para explicar la situación y les indicó que un total de 628 aviones de la familia A320 podrían tener paneles de fuselaje con un grosor que no cumple con las especificaciones: demasiado delgados o demasiado gruesos.

Airbus anunció ayer que había detectado «problemas de calidad» con estos paneles metálicos destinados a su avión de pasillo único A320, afirmando que el incidente había sido «identificado» y «controlado».

Este incidente llega pocos días después de que Airbus se viera envuelto en una crisis al anunciar que se iba a tener que modificar el programa informático del sistema de control de alrededor de 6.000 unidades en servicio de los A320 por un problema de vulnerabilidad en caso de fuerte radiación solar.

El constructor aeronáutico señaló ayer que se había conseguido resolver ese problema con una modificación a distancia para la inmensa mayoría de los aviones y que quedaban algo menos de un centenar pendientes, los más antiguos, para los que iba a ser necesaria una intervención directa en los propios aparatos.

Esta medida se tomó tras un incidente ocurrido a finales de octubre en Estados Unidos, donde un vuelo de JetBlue de Cancún (México), a Newark, cerca de Nueva York, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras una caída repentina.

Airbus había tenido que retrasar hasta el verano europeo las entregas de aparatos de su familia estrella A320 a las compañías porque no le llegaban los motores necesarios.

Pese a todo, hasta ahora había mantenido su objetivo de poner en manos de sus clientes 820 aeronaves. El pasado año no logró cumplir su objetivo y se quedó en 766 unidades entregadas.EFE

cat/nvm