Airbus detecta un problema de calidad en el fuselaje de aviones A320 pendientes de entrega

París, 1 dic (EFE).- Airbus indicó este lunes que ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de «un número limitado» de aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entrega a sus clientes.

En un mensaje a los medios, el fabricante aeronáutico europeo, que no especificó el número preciso de aeronaves concernidas, indicó que el problema viene de un proveedor y que está inspeccionando todos los potenciales afectados, pero que sabe que sólo una parte de ellos necesitarán algún tipo de intervención. EFE

