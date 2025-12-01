Airbus detecta un problema de calidad en el fuselaje de aviones A320 pendientes de entrega

2 minutos

París, 1 dic (EFE).- Airbus indicó este lunes que ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de «un número limitado» de paneles metálicos de los aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entrega a sus clientes.

En un mensaje a los medios, el fabricante aeronáutico europeo, que no especificó el número preciso de aeronaves concernidas, indicó que el problema viene de un proveedor y que está inspeccionando todos los potenciales afectados.

Igualmente puntualizó que sabe que solo una parte de ellos necesitarán algún tipo de intervención.

«Se ha identificado y contenido el origen del problema y todos los paneles de nueva producción cumplen ya todos los requisitos», aseguró Airbus.

Este incidente llega tres días después de que Airbus se viera envuelto en una crisis al anunciar que se iba a tener que modificar el programa informático del sistema de control de alrededor de 6.000 unidades en servicio de los A320 por un problema de vulnerabilidad en caso de fuerte radiación solar.

Esta mañana, el constructor aeronáutico señaló que se había conseguido resolver ese problema con una modificación a distancia para la inmensa mayoría de los aviones y que quedaban algo menos de un centenar pendientes, los más antiguos, para los que iba a ser necesaria una intervención directa en los propios aparatos.

Airbus había tenido que retrasar hasta el verano las entregas de aparatos de su familia estrella A320 a las compañías porque no le llegaban los motores necesarios.

Pese a todo, hasta ahora había mantenido su objetivo de poner en manos de sus clientes 820 aeronaves. El pasado año no logró cumplir su objetivo y se quedó en 766 unidades entregadas.

Las acciones de Airbus, que esta mañana habían comenzado la sesión en la Bolsa de París con una caída de casi un 2 %, sufrieron un fuerte bajón poco antes de mediodía, cuando se conoció el problema de calidad en el fuselaje.

Los títulos de la empresa, que el viernes pasado al cierre cotizaban a 204,45 euros, cayeron casi un 11 % a primera hora de la tarde, hasta 182,38 puntos.

El descenso, en cualquier caso, se fue moderando y a las 14.50 hora local (13.50 GMT) las acciones se negociaban a 192,48 euros, una caída era del 5,85 %. EFE

ac/cat/psh