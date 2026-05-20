Airbus elige España para reconvertir A330 en aviones cisterna militares

afp_tickers

2 minutos

El fabricante europeo Airbus abrirá en Sevilla, en el sur de España, una nueva planta para reconvertir aparatos A330 en aviones militares de reabastecimiento en vuelo, anunció este miércoles la división Airbus Defence and Space.

El nuevo centro debe abrir a fines de 2027, y se unirá a las instalaciones de Airbus en Getafe, cerca de Madrid. Con esto se elevará de cinco a siete el número anual de transformaciones de aviones civiles en aparatos de uso militar.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte incremento de los presupuestos de Defensa en Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y a tenor de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Los A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) sirven para abastecer de carburante a aviones de combate en pleno vuelo, pero también para el transporte de tropas y de material militar, o para evacuaciones médicas.

La planta de Sevilla desempeñará igualmente actividades de mantenimiento y modernización de los A330 MRTT ya en servicio, puntualizó la empresa.

La elección de Sevilla «es una decisión estratégica», declaró el presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura.

El directivo hizo valer que la capital andaluza dispone de las infraestructuras industriales necesarias, ya que allí se ensamblan los aviones militares A400M y C295.

Con 91 pedidos procedentes de 19 países, Airbus presume de un 90% del mercado mundial de aviones de reabastecimiento en vuelo, fuera de Estados Unidos.

Airbus emplea a más de 14.000 personas en España, de las cuales unas 3.500 en las plantas andaluzas de Sevilla y Cádiz.

neo/abb/avl/ahg