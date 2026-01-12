Airbus especialmente satisfecho de sus resultados con los aviones de doble pasillo en 2025

3 minutos

París, 12 ene (EFE).- Airbus se mostró este lunes particularmente satisfecho con los resultados comerciales que obtuvieron sus aviones de doble pasillo el pasado año, los de la familia A330neo y los de la familia A350, en los que su rival Boeing sigue manteniendo la supremacía al contrario de los que ocurre con el pasillo único.

El consejero delegado de la división de aviones comerciales de Airbus, Christian Scherer, destacó hoy el «éxito fenomenal» de sus modelos de doble pasillo y el responsable de ventas, Benoît de Saint Exupéry, insistió en el récord de encargos pendientes de entrega acumulados para los A350 y A330 a fecha del 31 de diciembre, en total 1.124 aparatos.

Al presentar en una conferencia de prensa en línea los resultados comerciales de 2025, Saint Exupéry destacó en que el A330neo (la versión modernizada de esta aeronave) «ha sido un éxito por encima de nuestras expectativas», y recordó que desde que se lanzó el programa, el A330 ha recibido pedidos para más de 500 unidades.

En cuanto al A350, señaló que el pasado fue el mejor año para su versión de carga, con la venta de 28 unidades.

Preguntado por la competencia del A350 con el 787 Dreamliner de Boeing, respondió que el de su competidor estadounidense «es un buen aparato», pero consideró que se ha beneficiado hasta ahora de que salió al mercado antes que el de Airbus y además «Boeing se beneficia de un respaldo político» por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Pero en cualquier caso, dijo confiar en que otras compañías seguirán la estela de la española Air Europa, que ha optado por el A350 para el reemplazo progresivo de su flota de 787 y en noviembre pasado anunció un protocolo de acuerdo para comprar a Airbus hasta 40 de sus aviones.

Scherer, que tras dos años en el cargo comparecía por última vez como responsable ejecutivo de los aviones comerciales de Airbus y va a ser sustituido por Lars Wagner, dijo que aunque serán sus sucesores los que harán anuncios sobre el aumento de la cadencia de producción del A350, podía anticipar que «hay más demanda» que para 12 unidades mensuales de aquí a 2028, que es el actual objetivo.

Preguntado sobre el efecto del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su negocio, el todavía consejero delegado se mostró diplomático al señalar que «eso es algo que Airbus no controla» y que no puede programar, aunque al mismo tiempo «es algo con lo que tenemos que lidiar».

Pero en cualquier caso, afirmó que 2025 ha demostrado «la extrema resistencia de la aviación comercial», porque pese a la crisis de los aranceles generada por Trump y a la incertidumbre y a la inestabilidad geopolítica, «no hay cambios en la fuerte demanda para nuevos aviones».

La razón es que las compañías aéreas quieren ampliar su oferta de vuelos y sustituir los aparatos que operan por otros más eficientes.

En 2025, Airbus entregó 793 aviones, después de los 766 de 2024 y de los 735 de 2023, y recibió pedidos para 1.000 aparatos (889 si se descuentan las cancelaciones).

Su familia estrella de los aviones de pasillo único A320 representó el grueso de las entregas, en concreto 607 del total, aunque su fabricación sufrió retrasos, primero por la falta de motores y en la última parte del año por problemas de calidad de paneles de fuselaje que tuvieron su origen en la empresa española Soitec.

Scherer explicó que si no hubieran sufrido ese incidente de las planchas metálicas de fuselaje, Airbus hubiera conseguido cumplir su objetivo inicial de entregar 820 aviones, que en diciembre revisó a la baja para dejarlo en alrededor de 790. EFE

