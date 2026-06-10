Airbus firma un contrato con Rumanía para venta de doce helicópteros financiado por SAFE

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Berlín, 10 jun (EFE).- El fabricante aeronáutico europeo Airbus informó este miércoles de la firma de un contrato con el Ministerio del Interior de Rumanía para la adquisición de doce helicópteros, una compra que el país del este europeo realiza gracias al programa SAFE (Financiación de la Seguridad y el Armamento para Europa).

De las doce aeronaves siete son modelo H160 y cinco H145, indicó en un comunicado Airbus, que precisó que esta «inversión significativa» de Rumanía es parte de la iniciativa SAFE, cuyo objetivo es «fortalecer la protección civil europea, la respuesta de emergencia y los marcos de seguridad pública».

«La elección tanto del H160 como del H145 pone de relieve la capacidad única de nuestra gama de productos para ofrecer una respuesta integrada y altamente eficiente a misiones complejas», dijo Matthieu Louvot, consejero delegado de Airbus Helicopters, la división de helicópteros de la corporación europea.

Airbus precisó que la adquisición hecha por Rumanía, sobre la que no dio cifras del coste total para el país comprador, busca modernizar las capacidades «en la gestión integrada de emergencias, la protección civil y el mantenimiento del orden público».

El H145, modelo de los que están en servicio más de 1.800 aparatos, según Airbus, es el helicóptero más silencioso de su clase y el que menos dióxido de carbono emite en comparación con sus competidores.

Por su parte, el H160, un aparato multifunción diseñado con los más altos niveles de seguridad operativa, es uno de los helicópteros «más avanzado tecnológicamente» del mundo, según Airbus. EFE

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