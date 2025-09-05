Airbus ha entregado 434 aviones a finales de agosto, lejos del objetivo de 820 para 2025

París, 5 sep (EFE).- Airbus entregó 61 aviones comerciales durante el mes de agosto, con lo que lleva 434 desde comienzos de año y está todavía muy lejos de los 820 que se ha fijado para el conjunto de 2025, sobre todo por el efecto de los retrasos acumulados por los fabricantes de motores.

El gigante europeo del sector aeroespacial y de la defensa indicó este viernes que el mes pasado obtuvo en paralelo contratos para 99 aeronaves.

Por lo que se refiere a los entregados, en los ocho primeros meses del año 386 corresponden a modelos de pasillo único de las familias A220 (la de menor tamaño) y A320 (son 210 sólo del A321neo) y el resto de los de doble pasillo utilizados habitualmente para vuelos intercontinentales, 16 del A330 y 32 del A350.

El consejero delegado, Guillaume Faury, había asegurado al presentar los resultados semestrales el 30 de julio que tenían «un plan creíble» para recuperar el terreno perdido en la segunda mitad del año y cumplir con el objetivo de 820 en 2025.

En 2024, Airbus había entregado 766 aviones comerciales, es decir que no consiguió cumplir su objetivo de 770 que había tenido que revisar a la baja a mediados de año, ante los cuellos de botella en la producción de muchos de sus proveedores. EFE

