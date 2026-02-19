Airbus hará valer sus derechos por incumplimiento de Pratt & Whitney con los motores

(Corrige el nombre del consejero delegado de Airbus)

Toulouse (Francia), 19 feb (EFE).- El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, afirmó este jueves que tienen intención hacer valer sus derechos ante los incumplimientos de su proveedor Pratt & Whitney, que va a darles menos motores de los convenidos y eso le ha obligado a revisar a la baja sus cadencias de producción.

Faury, que presentó los resultados anuales de 2025 en la sede del grupo europeo de Toulouse (sur de Francia), insistió en que van a trabajar «duro» para que se cumplan los contratos que habían suscrito con Pratt & Whitney, que atraviesa serias dificultades por tener que revisar reactores ya instalados en otros aviones que retrasan la fabricación de nuevos motores.

El ‘número uno’ de Airbus, que no quiso entrar directamente en la cuestión de un potencial proceso legal contra su proveedor, insistió en que están negociando con él.

Señaló, en cualquier caso, que están «muy frustrados» porque Pratt & Whitney haya decidido reasignar más esfuerzos a los reajustes necesarios en los reactores de los aviones en servicio que a la fabricación de motores encargados por Airbus para los aviones nuevos que tiene que entregar.

A su parecer, el fabricante de motores debería incrementar más sus capacidades para atender ambas necesidades al mismo tiempo e hizo hincapié en que trabajan con él para que modifique la forma en que está gestionando esa crisis.

En cualquier caso, reconoció que a partir de la programación que ha dado Pratt & Whitney, Airbus ha tenido que revisar a la baja el incremento de la cadencia de producción de sus aviones estrella, los de la familia de pasillo único A320.

Si hasta ahora esperaba subir el ritmo de fabricación a 75 aeronaves al mes en 2027, el nuevo objetivo es llegar a una horquilla de entre 70 y 75, pero «a finales de 2027 para estabilizar la cadencia en 75 a partir de entonces».

Faury subrayó que esas cifras podrían modificarse de nuevo si finalmente su compañía consiguiera que Pratt & Whitney se comprometiera a entregarle más reactores para sus aviones.

El problema de aprovisionamiento de algunas piezas, y en particular de motores, ya fue la principal piedra en el zapato de Airbus durante su operativa en 2025, y el que le impidió llegar al objetivo inicial de entregar 820 aviones comerciales. Al final fueron 793. Para 2026, la meta es poner en manos de los clientes alrededor de 870 aeronaves comerciales.

Los mercados castigaron los títulos de Airbus este jueves ante esas perspectivas a la baja en la actividad de la aviación comercial, y eso pese a que en 2025 la empresa consiguió un beneficio récord de 5.221 millones de euros, un 23 % más que en 2024.

En la Bolsa de París, sus acciones llegaron a caer más del 7 % por la mañana y a las 12.20 registraban descensos del 5,97 % a 188,68 euros. EFE

