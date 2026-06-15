Airbus inaugura su décima línea de ensamblaje de su modelo estrella A320

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París, 15 jun (EFE).- El fabricante aeronáutico europeo Airbus inauguró este lunes la décima cadena de montaje de su modelo estrella, el A320, con la que aspira a alcanzar las 75 entregas mensuales y afrontar una creciente demanda.

Se trata de la segunda cadena de montaje de este modelo en Toulouse, en el sur de Francia, que se suma a las cuatro que tiene en la localidad alemana de Hamburgo, las dos de Tianjin, en China, y las dos de Alabama, en Estados Unidos.

La nueva cadena se sitúa junto a la anterior que había en Toulouse y culmina así la reconversión de la que durante años sirvió para ensamblar el A380, el gigante de los aíres cuya fabricación se detuvo en 2021 ante la falta de pedidos.

El mercado apostó más por aviones de mediana capacidad, como la familia A320, que se ha convertido en la estrella del grupo europeo, con casi 7.500 pedidos de los algo más de 9.200 que tiene registrados.

Más eficiente en consumo de queroseno, las aerolíneas han apostado por sus diferentes versiones, algunas capaces de efectuar trayectos transatlátincos y quieren incorporar cuanto antes los aviones en un contexto de incremento de los precios del combustible.

El año pasado Airbus entregó 55 A320 al mes, ante los problemas de suministro de motores y con esta nueva cadena y superados esos obstáculos aspira a llegar a los 75 aparatos mensuales. EFE

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