Airbus irá al Supremo tras su condena por «homicidio involuntario» en el vuelo Río-París

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París, 21 may (EFE).– El fabricante aeronáutico Airbus anunció este jueves que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo tras ser condenado, junto a la aerolínea Air France, a una multa de 225.000 euros cada uno por «homicidio involuntario» por su implicación en el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París, en el que murieron 228 personas.

«La batalla judicial continúa», dijo a los periodistas el abogado Simon Ndiaye, representante de Airbus, quien acudió a la lectura de la sentencia del tribunal de Apelación de París, que, contrariamente a la primer instancia, decidió condenar a ambas empresas.

La asociación de familias y allegados afectados por la tragedia del vuelo AF477 lamentó la decisión de Airbus y pidió que la reconsidere.

Según a acusación civil, este recurso suspende la multa récord impuesta a las dos multinacionales y, si el Alto Tribunal lo estima, podría abrir la puerta a un nuevo proceso.

La condena del tribunal de Apelación de París, muy esperada por los familiares, se ha dado a conocer hoy, 17 años después del accidente, desencadenado por un fallo en el dispositivo de navegación del aparato, que se congeló. Debido a ello, los pilotos recibieron informaciones erróneas que terminaron con el avión estrellándose en aguas del Océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

Airbus ha sido condenada por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad, mientras que Air France por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos y resto de tripulación. EFE

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