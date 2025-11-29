Airbus pide detener 6.000 de sus aviones A320 para cambiar programa de control

El fabricante aeronáutico Airbus instó a «detener inmediatamente los vuelos» de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar un programa de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares, afirmó el viernes a la AFP un portavoz de la compañía.

El anuncio provocó retrasos y cancelaciones en vuelos de todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia.

La medida se toma tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que «reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo», explicó el gigante europeo a sus clientes en un comunicado.

Airbus los instó a «detener inmediatamente los vuelos» tras analizar el fallo técnico.

Para la mayoría de los aviones, el cambio de software con su versión anterior llevará «unas horas». Pero para unas 1.000 aeronaves esto implicará el cambio del hardware, «lo que llevará semanas», explicó a la AFP una fuente cercana al asunto.

Se trata del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

«Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial», agregó la empresa.

– Afectaciones –

Air France informó que canceló 35 vuelos el viernes y que está calculando el número de afectaciones para el sábado.

«Los clientes afectados por las cancelaciones están siendo informados individualmente por SMS y correo electrónico», dijo un portavoz.

La colombiana Avianca también informó de afectaciones «significativas» en sus vuelos debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

American Airlines prevé «algunos retrasos» relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones estará lista el sábado.

Consultada por la AFP, JetBlue no comentó sobre el incidente, pero explicó que ya había comenzado las modificaciones necesarias en «algunos A320» y también en A321.

Mientras que Air India advirtió sobre retrasos debido a la inmovilización de algunos aviones.

En cuanto a Delta Air Lines, la compañía esperaba realizar las actualizaciones necesarias para la mañana del sábado en parte de sus A320 y A321neo.

En Filipinas, las aerolíneas locales Philippine Airlines y Cebu Pacific tuvieron que cancelar más de 40 vuelos y ofrecieron reembolsos y cambios de fecha a los pasajeros afectados.

En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús informaron este viernes que sus operaciones sufrirán retrasos, por lo que tomarán medidas para mitigar las afectaciones a los viajeros. No dieron detalles de cuántos vuelos se verán afectados o el número de aviones que deberán realizar estas actualizaciones.

– El fallo –

El incidente técnico se remonta al 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático.

Este se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos.

El episodio concluyó con un aterrizaje en Tampa, Florida, y dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968.

A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12.254 unidades del 737.

