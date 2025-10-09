Airbus prevé un crecimiento anual del 3,6 % de media en servicios a los aviones hasta 2044

París, 9 oct (EFE).- Airbus calcula que el mercado de los servicios en el sector aeronáutico va a crecer a una media anual del 3,6 % de aquí a 2044, cuando representará 311.000 millones de dólares, en un contexto de crecimiento global de las flotas de aviones y del transporte de pasajeros por vía aérea.

El fabricante aeronáutico europeo, que este jueves publicó su últimas previsiones de servicios globales, también indicó que este año el incremento será del 10 %.

Airbus destacó que teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los aviones de más de 100 pasajeros que operan en el mundo han salido de sus fábricas, eso ofrece «un potente potencial de crecimiento» de su negocio en los servicios.

Según sus cálculos, el número de aeronaves de más de 100 plazas en servicio se va casi a duplicar de aquí a 2044, cuando se situará en unas 49.000 unidades, mientras el número de pasajeros se doblará en ese periodo para alcanzar los 10.000 millones anuales.

Por lo que se refiere a los servicios, el principal negocio es el de las labores de mantenimiento de los aviones, que van a representar en total 128.000 millones de dólares este año y que subirá hasta 252.000 millones en 2044.

Los servicios digitales y de conectividad van a experimentar una progresión más rápida en términos relativos, aunque en cifras absolutas se quedarán en un volumen muy inferior, al pasar de 9.000 millones de dólares este año a 26.000 en 2044.

Los servicios de formación, por su parte, crecerán de 10.000 millones de dólares en 2025 a 17.000 millones en 2044. EFE

