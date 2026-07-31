Airbus será el contratista principal para el satélite oficial español SpainSat NG-III

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París, 31 jul (EFE).- El grupo Airbus anunció este viernes que ha sido elegido por el operador Hisdesat, filial de Indra, como contratista principal para encargarse del desarrollo y la construcción del satélite oficial español de comunicaciones militares y seguras SpainSat NG-III.

Airbus, que no dio ningún detalle sobre las condiciones de atribución de ese contrato, explicó en un comunicado que su misión será diseñar, integrar y probar en sus instalaciones el nuevo satélite, que vendrá a sustituir al SPAINSat NG-II, que sufrió daños por el impacto con una partícula espacial que le impide completar su misión.

El satélite, concebido como los de esa familia por el gigante europeo, integra antenas activas avanzadas de transmisión y recepción en banda X que ofrecen una capacidad equivalente a 16 antenas tradicionales, lo que permite reconfigurar su cobertura hasta 1.000 veces por segundo, además de detectar y mitigar interferencias electrónicas con alta precisión.

El nuevo satélite introduce algunas mejoras tecnológicas que le proporcionan una mayor agilidad operativa, un ancho de banda ampliado y una protección superior ante interferencias y amenazas electrónicas.

Airbus destacó que el programa SpainSat NG, del que se lanzaron los dos primeros satélites en 2025, incorpora características de resistencia reforzadas para sobrevivir a eventos nucleares a gran altitud y pulsos electromagnéticos, de forma que cumple los estándares más exigentes de la OTAN.

Su cobertura operativa abarca toda América, Europa, África y Oriente Medio. El que se va a construir, junto al SpainSat NG-I lanzado en 2025, cubrirá dos tercios de la Tierra. EFE

ac/rcf