Airbus y SkyFall crean alianza para reforzar la protección de cielos ucraniano y europeo

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Berlín, 12 jun (EFE).- Airbus Defence and Space y la empresa ucraniana de tecnología y defensa SkyFall firmaron este viernes un acuerdo para poner en marcha una alianza para proteger mejor el espacio aéreo de Ucrania de misiles y drones rusos, pero también el cielo europeo en general mediante un escudo multicapa.

El memorando de entendimiento entre ambas empresas fue firmada en la Feria Internacional Aeroespacial (ILA) de Berlín en presencia del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius.

Esta asociación refuerza la protección del espacio aéreo ucraniano frente a ataques con drones y misiles, según un comunicado de Airbus, al tiempo que acelerará el ecosistema europeo de defensa.

«Contrarrestar las nuevas amenazas derivadas de ataques masivos y de bajo coste con drones y otros vectores en el espacio aéreo europeo requiere agilidad tecnológica, interoperabilidad multinacional y el despliegue de capacidades probadas en combate», afirmó Michael Schoellhorn, consejero delegado de Airbus Defence and Space.

La alianza tiende un puente entre los sistemas de defensa tradicionales y la innovación de ciclo acelerado, ya que SkyFall combina el desarrollo rápido de prototipos con la producción en serie para suministrar sistemas aéreos no tripulados avanzados destinados a misiones de combate, logística y reconocimiento militar.

Mikola Makovieiev, director ejecutivo de SkyFall, afirmó que los interceptores de la empresa ya han neutralizado más de 10.000 drones rusos en combate real.

La idea es el desarrollo de la próxima generación de tecnologías para establecer un escudo aéreo multicapa que reforzará la protección de los cielos de Ucrania y del espacio aéreo europeo, explicó.

«La combinación de la experiencia de Airbus en sistemas de sistemas y mando y control (C2), especialmente en defensa aérea y antimisiles integrada (IAMD), con los valiosos conocimientos adquiridos por Ucrania en combate y sus tecnologías probadas sobre el terreno constituye un nuevo elemento para crear un ecosistema de defensa aérea resiliente y multicapa, al ritmo que exige el campo de batalla moderno», destacó por su parte Schoellhorn. EFE

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