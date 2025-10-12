Airfrance anuncia la suspensión de sus vuelos a Madasgascar por «razones de seguridad»

París, 12 oct (EFE).- La compañía aérea Airfrance anunció este domingo la suspensión de sus vuelos entre París y Antananarivo, capital de Madasgascar, por «razones de seguridad» debido al intento de golpe de Estado denunciado por el Gobierno de este país del sureste de África.

Esta suspensión, que se extienda al menos hasta lunes, podría prolongarse «dependiendo de la evaluación diaria de la situación» del país, detalló Airfrance en un comunicado.

La empresa aérea cuenta con un vuelo directo al día desde París con destino a Antananarivo, que dura entre 11 y 12 horas.

Madagascar es teatro desde hace semanas de protestas populares y, desde este fin de semana, de la insurrección de una unidad militar, el CAPSAT (Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra).

CAPSAT aseguró haber tomado el control de las Fuerzas Armadas del país, después de que la Presidencia malgache denunciara un intento de golpe de Estado. EFE

