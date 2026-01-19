Aitana Bonmatí: «El fútbol femenino crece cada día más en México»

Barcelona, 19 ene (EFE).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, ha asegurado este lunes que el fútbol femenino «crece cada día más» en México, porque existe «una apuesta firme» por él.

Premiada por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) como la mejor deportista femenina de 2025, Bonmatí ha afirmado en un encuentro telemático con los medios de comunicación que no se plantea salir del Barcelona, pero que nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, al ser preguntada si jugaría en el fútbol mexicano-

«Tengo contrato con el Barça, llevo 14 años aquí y no me planteo salir. El futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nunca digas nunca. Lo que puedo decir es que tengo contrato», ha zanjado.

Preguntada por la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, la centrocampista del Barça ha respondido que es «una jugadora excepcional que tiene unas muy buenas capacidades», pero ha señalado que «no hay que poner presión» en una futbolista que aún es «joven».

La mejor jugadora del mundo, que se recupera de la fractura del peroné que sufrió a finales de noviembre, aseguró que la lesión más grave de su carrera, «no fue una catástrofe, sino un respiro» para ella.

«Cuando sufres una lesión grave parece que tienes que estar hundido, pero para mí fue al revés, señal de muchos años de carga física y mental. Soy la jugadora con más partidos en los últimos años. Me he tomado la lesión como un alto en el camino para tomar energía y fuerzas para volver mejor», ha explicado la jugadora.

Bonmatí ha afirmado que su recuperación avanza «según los plazos» y que espera volver «en dos meses y medio más o menos», si bien ha matizado que no hay «una fecha exacta» fijada para su regreso.

«Mi objetivo en 2026 es recuperarme bien y volver mejor que antes. Se trata de ver cómo evoluciona la lesión, estoy bien. Me tomo este tiempo para estar relajada y recuperar energía, disfrutar de mi vida fuera del campo. La carrera de un deportista es intensa, no tienes tiempo para parar el cuerpo ni la mente. Es duro», ha asegurado.

Preguntada por su balance del 2025, la internacional española ha declarado que, pese a perder la final de la Eurocopa y de la Liga de Campeones «por pequeños detalles contra buenos equipos», hay que «poner en valor el camino», porque «lo más difícil es llegar cada año a todas la finales».

Por otra parte, Aitana ha valorado que «el fútbol femenino español ha dado pasos agigantados en los últimos años, pero solo por parte de dos equipos, el Barça y la selección», y ha reivindicado que «se necesitan instituciones que apuesten de verdad, con hechos, empezando por el Gobierno y siguiendo por la Liga y compañía».

«No existe la infraestructura adecuada para que el fútbol femenino español siga creciendo. Se ve cada fin de semana. Necesitamos más recursos, una liga profesional competitiva que enganche a la gente. Hace años que lo pedimos y no llega. Estoy un poco cansada de alzar la voz y de que no sirva de nada. Necesitamos cambios ya. Algo no se está haciendo bien cuando tantas jugadoras españolas se van a buscar retos fuera. Se va mucho talento, no se aprovecha», ha lamentado.

Asimismo, Bonmatí ha explicado que para ella ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones no supone «una presión» sino «una responsabilidad», puesto que «en el pasado era imposible» que una futbolista tuviera su impacto social.

«Soy una afortunada por haber vivido el crecimiento del fútbol femenino. Siento que con mi voz puedo llegar a mucha gente. Intento ayudar siempre a los colectivos que lo necesitan», ha comentado la jugadora del Barça, quien ha valorado que «era necesario que los niños y las niñas tuvieran referentes femeninos». EFE

