Alí Jamenei, el implacable líder supremo que gobernó Irán con puño de hierro

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Alí Jamenei reprimió la disidencia, mantuvo la confrontación con Estados Unidos y supo lidiar con facciones políticas rivales durante más de tres décadas y media como líder supremo de Irán.

Pero su vida tocó fin de forma abrupta la mañana del 28 de febrero, cuando murió junto a varios de sus familiares en un bombardeo que Israel llevó a cabo con información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en el primer día de una guerra que duró cinco semanas.

Aun así, en muchos sentidos, la era Jamenei no ha terminado: el poder pasó rápidamente a manos de su hijo Mojtaba, aunque este aún no ha aparecido en público desde que asumió el cargo como tercer líder supremo de la república islámica.

Mientras tanto, sus cuentas en las redes sociales X y Telegram continúan activas y publican con regularidad declaraciones antiguas. Además, su imagen continúa presente en las vallas publicitarias, a menudo junto a su predecesor y líder revolucionario, Ruholá Jomeini, y su hijo Mojtaba.

Este sábado empiezan las ceremonias de su funeral y los medios estatales hablan de él como de un imán mártir, consagrando el estatus de líder espiritual de un hombre que fue figura clave de la república islámica desde poco después de su fundación.

– Superviviente político –

Pero sus décadas de superviviente político no pudieron protegerlo, a sus 86 años, de la andanada de bombas que también mataron a su yerno, a su hija, a su nuera y a su nieta.

Durante su mandato reprimió brutalmente una serie de protestas, como la movilización estudiantil de 1999, las manifestaciones masivas desencadenadas en 2009 por unas controvertidas elecciones presidenciales y una ola de contestación en 2019.

Siempre con turbante negro y una espesa barba blanca, Jamenei también sofocó duramente el movimiento «Mujer, Vida, Libertad» de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres.

Tuvo que esconderse durante la guerra de 12 días en junio de 2025 provocada por un ataque sin precedentes de Israel, su enemigo acérrimo, que puso de manifiesto la profunda penetración de los servicios de inteligencia israelíes en las estructuras iraníes.

Antes de que estallara la guerra de 2026, su mandato se vio sacudido por protestas masivas en las calles, cuya represión se saldó con miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Jamenei tachó a los manifestantes de «alborotadores» respaldados por Israel y Estados Unidos.

También tuvo que hacer frente a dificultades físicas, pues tenía el brazo derecho en parte paralizado por un intento de asesinato en 1981, que las autoridades siempre achacaron al grupo Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), unos antiguos aliados revolucionarios ahora ilegalizados.

Tampoco intentó ocultar su discapacidad: su brazo, inerte, siempre aparecía en las fotografías, en una aparente exhibición orgullosa de las cicatrices de la revolución.

– El actor «más influyente» –

Jamenei, hijo de un imán, nació en el seno de una familia pobre. Su activismo político contra el sah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, le valió pasar gran parte de los años 1960 y 1970 en prisión.

En 1980 se le confió la importante tarea de dirigir las oraciones del viernes en Teherán. También sirvió en la guerra Irán-Irak.

Fue elegido presidente un año después, tras el asesinato de Mohamad Alí Rajai, otro ataque atribuido a los Muyahidines del Pueblo.

Durante los 1980, el favorito para suceder a Jomeini fue el ayatolá Hosein Montazeri, pero el líder revolucionario lo destituyó poco antes de morir después de que ese imán denunciara las ejecuciones masivas de miembros de los MEK y otros disidentes.

Al morir el líder, la Asamblea de Expertos, el máximo órgano clerical de la república islámica, escogió a Jamenei como sucesor.

Él, en un episodio que se hizo famoso, lo rechazó, antes de que los religiosos se levantaran para ratificar su nombramiento.

Jamenei trabajó con seis presidentes electos, un cargo mucho menos poderoso que el de líder supremo.

Aunque en algunos casos se les permitió intentar llevar a cabo reformas cautelosas y un acercamiento con Occidente, al final Jamenei siempre se alineó con los partidarios de la línea dura.

Su control del poder nunca disminuyó. Al contrario, reforzó la ideología radical del sistema, incluyendo la confrontación con el «Gran Satán» estadounidense y la negativa a reconocer la existencia de Israel.

«Alí Jamenei era el actor más influyente de Irán pero aun así tenía que lidiar con varios centros de poder rivales dentro del sistema», afirmó Thomas Juneau, profesor en la Universidad de Ottawa.

Se cree que tuvo seis hijos, aunque solo uno, Mojtaba, tiene relevancia pública.

Queda por ver cómo ejercerá el poder Mojtaba Jamenei. En una declaración, el nuevo líder supremo dijo respaldar las conversaciones con Estados Unidos, pese a tener una «opinión diferente» al respecto.

La intervención «recuerda de forma espeluznante a la tradición de su padre de no asumir ninguna responsabilidad en las grandes decisiones y, de ese modo, socavarlas», apuntó Arash Azizi, profesor en la Universidad de Yale.

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