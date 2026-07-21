Alíev confirma que hubo un encuentro reciente entre expolíticos alemanes y rusos en Bakú

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Berlín, 21 jul (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, confirmó este martes que se produjo en Bakú un encuentro entre expolíticos alemanes y figuras vinculadas al Kremlin, sobre el que informaron varios medios internacionales aunque el Gobierno alemán haya desmentido cualquier vinculación con la iniciativa.

En una rueda de prensa en Berlín con el canciller Friedrich Merz, Alíev reconoció que recibió la noticia a través del diario británico ‘The Times’, lo que llevó a su Gobierno a «investigar» y pedir información a la Guardia de Fronteras sobre las personas mencionadas en el artículo.

«El 12 de julio en el vuelo de Berlín a Bakú vinieron dos personas conocidas», dijo, y agregó que se trataba del antiguo jefe de Gabinete de la canciller Angela Merkel, Ronald Pofalla, y de Matthias Platzeck, ex primer ministro de Brandeburgo y expresidente del Foro Germano-Ruso, que regresaron a su país dos días después.

Al mismo tiempo vinieron de Moscú el expresidente del Gobierno Federal de Rusia y actual jefe del presidente de la junta de directores de Gazprom, Víktor Zubkov, y el jefe del Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia rusa, Valeri Fadéyev, sancionado por la UE, los cuales regresaron el 13 y el 14 de julio.

«No recibimos información de Rusia o de Alemania. Nuestro territorio fue usado sin nuestro conocimiento para esta reunión», afirmó Alíev, que señaló, sin embargo, que «si este encuentro puede contribuir al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, sólo podríamos celebrarlo».

Merz, por su parte, aseguró al ser preguntado al respecto «no saber nada de semejante encuentro».

El canciller reiteró que «desde hace meses» se han realizado esfuerzos por empujar al presidente ruso, Vladímir Putin, hacia la mesa de negociación y se le han presentado múltiples ofertas para ello a nivel europeo, pero el líder ruso se niega a acudir.

«Repito lo mismo que llevo diciendo los últimos 14 meses. Está sólo en manos del Gobierno ruso y del presidente ruso poner fin a la guerra y depende sólo de ellos emprender conversaciones de paz. Mientras no lo hagan, no hay otra posibilidad que seguir apoyando a Ucrania en su lucha por la supervivencia», remachó.

Tanto ‘The Times’ como la cadena pública alemana ARD, que también había informado sobre el encuentro, señalaron que se trata de una iniciativa privada de expolíticos alemanes que no representa la línea del Ejecutivo de Merz, aunque a éste sí le pudiera interesar mantener abierta una «puerta trasera» para comunicarse con Moscú. EFE

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(foto)(vídeo)