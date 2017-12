Derechos de autor

Ayuda social para 273 273 personas en 2016 20 de diciembre de 2017 - 10:30 Durante el año que termina, 3,3% de los habitantes de Suiza (273 273), recibieron ayuda social, de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas. Alrededor del 90% de los refugiados y solicitantes de asilo recibieron asistencia social. En 2016, 7 647 personas más recibieron ese tipo de apoyo en relación con el año precedente y la tendencia al alza se mantiene desde 2008, precisó la dependencia en un comunicado emitido el martes (19.12). Los niños (hasta 17 años) representan uno de cada tres beneficiarios, mientras que los residentes extranjeros, el 6,3% del total general. Ciudades como Neuchâtel, Basile, Ginebra, Lausana y Berna tienen el mayor número de beneficiarios, mientras que las estadísticas más bajas se encuentran en los cantones rurales Appenzell, Obwalden y Uri. En el año que concluye, el 85,8% de los refugiados (25 544), recibieron asistencia social. La tasa para los solicitantes de asilo fue del 88,4%, (55 504). La mayoría, procedentes de Eritrea y Siria. Caritas alertó el martes (19.12) que el número real de personas que necesitan asistencia social puede ser más alto ya que una cuarta parte de aquellos con derecho a recibirla no la solicita, de acuerdo con un estudio del cantón de Berna. La ONG señaló también que el año pasado casi 40 000 personas agotaron su derecho a los beneficios del seguro de desempleo. Además, 145 000 trabajadores obtienen salarios que no les permiten llegar a fin de mes. Caritas denunció igualmente “ataques a la seguridad social” por parte de varios cantones a los que acusó de competir para efectuar los mayores recortes a los servicios sociales. La ONG instó a las autoridades a introducir un marco legal federal para supervisar los temas del bienestar social.