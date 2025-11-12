Al igual que Trump, Milei no participará del G20 de Sudáfrica, pero enviará a su canciller

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, no participará de la cumbre del G20 que se celebrará este mes en Sudáfrica y enviará en su reemplazo a su canciller, Pablo Quirno, una decisión que sigue al anuncio de la ausencia en el encuentro del presidente estadounidense, Donald Trump.

La ausencia de Milei y la participación de Quirno fueron confirmadas este miércoles a EFE por fuentes de la Cancillería argentina, que no precisaron los motivos de la ausencia del mandatario.

La confirmación de la decisión del mandatario ultraderechista de no asistir a la cumbre se produce tras la ratificación por parte de Trump de que ni él ni ningún funcionario de su Gobierno asistiría, bajo el argumento de que Sudáfrica está llevando a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

Trump afirmó la semana pasada que los afrikáners «están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas confiscadas ilegalmente», y calificó como «una completa vergüenza» que Sudáfrica sea la sede del foro, en una publicación en Truth Social.

El mandatario también manifestó su intención de que Estados Unidos acoja la edición del G20 en 2026 en Miami, Florida, y señaló que la asistencia estadounidense solo se retomará una vez que cesen los abusos que él denuncia.

Milei considera a Estados Unidos como su principal aliado en materia de política exterior junto con Israel, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado ya 14 veces a ese país, siete de ellas en lo que va de 2025.

Su última visita tuvo lugar la semana pasada, cuando asistió a un foro en Miami del que también participó Trump.

Su viaje anterior fue el mes pasado, cuando se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y recibió un importante respaldo político y económico en la antesala de los comicios legislativos argentinos del pasado 26 de octubre en los que su partido se impuso con más del 40 % de los votos. EFE

