Al Jazeera condena asesinato «selectivo» de Israel contra su equipo de periodistas en Gaza

3 minutos

El Cairo, 11 ago (EFE).- La cadena catarí Al Jazeera condenó este lunes el «asesinato selectivo» de anoche de su equipo de periodistas en la Franja de Gaza, entre ellos el conocido periodista palestino Anas al Sharif, en ciudad de Gaza, en el que es «otro ataque flagrante y premeditado contra la libertad de prensa».

La cadena «condenó enérgicamente el asesinato selectivo de sus corresponsales Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, junto con los fotógrafos Ibrahim al Thaher y Mohamed Nofal», según un comunicado, en el que señaló que Al Sharif era «uno de los periodistas más valientes de Gaza».

«La orden de asesinar a Anas Al Sharif», así como a sus compañeros es, según Al Jazeera, «un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza».

«Al despedir a otro grupo de sus mejores periodistas, quienes documentaron con audacia y valentía la difícil situación de Gaza y su población desde el inicio de la guerra, Al Jazeera responsabiliza a las fuerzas de ocupación y al gobierno israelíes de atacar y asesinar deliberadamente a sus periodistas. Esto se produce tras las reiteradas incitaciones y llamamientos de múltiples funcionarios y portavoces israelíes para que se atacara al intrépido periodista Anas Al Sharif y a sus colegas», se apunta en la nota.

La cadena indicó que tanto Anas como sus compañeros fueron «de las últimas voces que quedaban desde Gaza, ofreciendo al mundo una cobertura sin filtros y desde el terreno de las devastadoras realidades que sufre su pueblo».

Y es que mientras se prohíbe la entrada al enclave palestino «a los medios internacionales, los periodistas de Al Jazeera permanecieron en la asediada Gaza, experimentando el hambre y el sufrimiento que documentaron a través de sus cámaras. Mediante una cobertura en directo continua y valiente, han ofrecido testimonios conmovedores de los horrores desatados durante 22 meses de bombardeos y destrucción incesantes».

El canal instó a la comunidad internacional y a todas las organizaciones pertinentes «a tomar medidas decisivas para detener este genocidio en curso y poner fin a los ataques deliberados contra periodistas».

Al Jazeera subrayó que la «inmunidad de los perpetradores y la falta de rendición de cuentas envalentonan las acciones de Israel y fomentan una mayor opresión contra los testigos de la verdad».

El Ejército israelí admitió que mató a última hora del domingo a Al Sharif y cuatro periodistas más en un bombardeo de precisión contra una tienda de campaña situada cerca del hospital Shifa en ciudad de Gaza, la capital gazatí.

Con ellos cinco, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237, en una lista que incluye a periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido. EFE

