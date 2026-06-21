Al Jazeera niega que el periodista muerto en Gaza trabajara para Hamás

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La cadena catarí de televisión Al Jazeera rechazó este domingo que uno de sus periodistas, muerto el sábado en Gaza en una operación del ejército israelí, trabajara para el movimiento islamista palestino Hamás.

El canal, con sede en Catar, «condena las acusaciones infundadas del ejército de ocupación israelí, que buscan justificar sus crímenes contra los periodistas y camarógrafos de Al Jazeera en Gaza, el más reciente de los cuales fue el asesinato del camarógrafo Ahmed Wishah».

El ejército israelí declaró en un comunicado el sábado que Wishah murió en un «ataque preciso» junto a otros dos miembros de Hamás y que había servido como «operativo francotirador» para el brazo armado del grupo.

No obstante, no proporcionó pruebas para respaldar estas acusaciones.

En Deir el Balah, en el centro de Gaza, periodistas de AFP vieron a amigos y familiares llorando junto al cuerpo de Wishah en el hospital Al Aqsa.

El camarógrafo estaba tendido en la morgue del hospital, en un armario junto a otros cuerpos.

Al Jazeera denunció la «campaña israelí (…) de acusaciones falsas e infundadas contra el personal» de la cadena.

Según la oenegé Reporteros Sin Fronteras, las fuerzas israelíes han matado a más de 220 periodistas desde que estalló la guerra en Gaza. Al menos 70 de ellos murieron durante el ejercicio de su profesión.

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