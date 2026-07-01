Al mal tiempo, buena cara: los rusos bromean en internet sobre la escasez de gasolina

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Moscú, 1 jul (EFE).- La escasez de gasolina en Rusia por los ataques ucranianos a las refinerías del país ha agudizado el ingenio de los internautas que han llenado las redes sociales de bromas sobre la falta de combustible y las formas para conseguir este bien preciado.

Lo mejor para una cita

Los rusos aseguran ahora que lo mejor para atraer la atención de una chica e invitarla a una cita es interesarla con un bidón de gasolina, puesto que las gasolineras ya no los rellenan y en general han impuesto importantes límites a la venta de combustible.

«Me gustaría conocerte», dice en un vídeo humorístico un joven a una chica, quien le responde que no está interesada en la propuesta.

Acto seguido, el hombre revela que tiene un bidón de gasolina y la muchacha le da su nombre.

Estos vídeos, en ocasiones con música y un buen montaje, logran cosechar miles de ‘me gusta’ de los internautas que comparten en los comentarios su situación particular y las colas que han tenido que hacer -en ocasiones en vano- frente a las gasolineras.

«Mi novia vive a 40 kilómetros y me estoy planteando si vale la pena seguir juntos o debo buscar un nuevo amor más cerca», dice un hombre, que acompaña el mensaje con varias caras de risa.

Rescatando viejos éxitos

La situación con la gasolina ha devuelto la popularidad a viejos éxitos musicales como es el caso de ‘Lo imposible es posible’ del cantante ruso Dima Bilán, ganador de Eurovisión en 2008, que publicó ese tema hace exactamente 20 años.

«Dónde puedo encontrarte? Por favor, dímelo. ¿A qué ciudades debo viajar para tenerte? Estoy dispuesto a ir hasta el fin del mundo, debo explicártelo todo. Entiende que no puedo vivir sin ti», reza la otrora popular canción, que vive ahora un nuevo momento de gloria.

Según los internautas rusos, que utilizan el tema musical para sus vídeos en Instagram, Bilán es un adelantado a su tiempo y pudo prever la situación con la gasolina 20 años después.

«No sé cómo demostrarlo, pero estoy seguro que Bilán canta sobre la gasolina es esa canción», comentan muchos rusos.

Decenas de regiones con límites

En tanto, las limitaciones a la venta de combustible afectan ya a 80 regiones del país, según medios oficiales.

Las autoridades, por su parte, niegan la falta de suministro, alegan que la crisis se debe al brusco aumento de la demanda, dicen tener la situación bajo control y negocian la posible importación de combustible de terceros países para aliviar la situación en el mercado.EFE

mos/jgb