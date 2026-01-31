Al menos 1 muerto en ataques con drones en la región etíope de Tigré, en medio de combates

Adís Abeba, 31 ene (EFE).- Al menos una persona murió en ataques aéreos de drones en la región etíope de Tigré (norte), donde nuevos combates esta semana entre las fuerzas regionales y el Ejército federal han disparado los temores de una nueva guerra en una zona que ya sufrió un devastador conflicto de 2020 a 2022, confirmaron a EFE este sábado las autoridades regionales y reportaron medios locales.

Los ataques estuvieron dirigidos contra camiones que circulaban en las localidades de Enticho y Gendebta (en el centro de Tigré) y, según la televisión regional tigrina, el primero empezó a las 03.30 horas de la madrugada (00.30 GMT) y duró unos treinta minutos, mientras el segundo se produjo alrededor de las 05.30 horas (02.30 GMT).

Según medios locales, los vehículos transportaban plátanos, aceite, queso y otros bienes.

Un alto responsable de la Administración regional de Tigré, que no quiso revelar su identidad porque no está autorizado a hablar con la prensa, confirmó a EFE la muerte del conductor de un camión y que otra persona resultó herida, pero no pudo detallar el bando responsable de los ataques.

«Hemos recibido informaciones que indican que una persona murió y otra resultó herida como consecuencia de los ataques con drones que tuvieron lugar esta noche», señaló.

Por su lado, una fuente de seguridad del Gobierno etíope, que también quiso mantener su anonimato, aseguró a EFE que esos últimos ataques están relacionados con los enfrentamientos entre ambos bandos y que «drones han estado sobrevolando la región de Tigré», si bien también evitó confirmar la autoría.

Durante los últimos días se ha podido ver a la población de Tigré intentando sacar dinero en efectivo de los bancos o tratando de comprar billetes de autobús para desplazarse hacia Adís Abeba, a unos 800 kilómetros de la capital tigrina, Mekele, después de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que gobernó antaño en la región.

Asimismo, Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope y la mayor de África, canceló este jueves los vuelos a Tigré.

Los combates se han registrado desde el pasado lunes por la noche en el distrito de Tselemti, en el oeste de Tigré, zona en disputa donde el Gobierno central planea resolver un contencioso entre las regiones de Amhara y Tigré mediante un referéndum.

También se han observado movimientos militares en el sur de Tigré, cerca de la frontera con la región de Afar.

La violencia es especialmente una mala noticia para los algo más 760.000 desplazados internos que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), viven en Tigré, muchos de ellos originarios del oeste de la región.

¿Una nueva guerra en la región?

Los nuevos enfrentamientos tienen lugar en medio del temor a que la situación pueda escalar hasta una guerra que, indirectamente, involucre a la vecina Eritrea, a la que Adís Abeba acusa de financiar a grupos armados, especialmente a las fuerzas del FPLT.

Eritrea, por su parte, también acusa a Etiopía de prepararse para la guerra por su ambición de recuperar el acceso al mar Rojo.

El presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Worede, advirtió hace un par de meses de que «la situación actual es complicada. Hay una nube visible de guerra».

La guerra de Tigré empezó el 4 de noviembre de 2020 cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT (que gobernaba entonces la región), en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

