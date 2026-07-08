Al menos 10 muertos, incluidos cinco de una misma familia, por un ataque con dron en Sudán

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Jartum, 8 jul (EFE).- Al menos diez personas, entre ellas cinco mujeres de una misma familia, murieron este miércoles mientras se dirigían a una boda por un ataque con dron atribuido a los paramilitares del grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), al oeste de Omdurmán, vecina de la capital sudanesa, Jartum.

Así lo indicó la Red de Médicos de Sudán, organización independiente que documenta las muertes civiles durante el conflicto, en un comunicado, en el que afirmó que el ataque fue dirigido contra el vehículo en el que se encontraban las personas.

La red acusó a las FAR de perpetrarlo, y calificó el ataque contra civiles y vehículos como «una violación del derecho internacional humanitario».

Asimismo, consideró esta acción como «deliberada» al haber sido llevada a cabo con un «dron guiado».

La organización hizo un llamamiento a las organizaciones internacionales para que intervengan y presionen a la cúpula de las FAR para que detenga estos «ataques deliberados» contra civiles.

Estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente y las FAR no se han pronunciado al respecto.

Los más de tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otros 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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