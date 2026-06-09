Al menos 10 muertos al naufragar una embarcación en Malta

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Al menos diez personas han muerto al naufragar frente a Malta una embarcación que transportaba presuntamente a migrantes, informó la guardia costera italiana este domingo.

«La embarcación, que partió de la costa libia (…) navegaba con aproximadamente 60 personas a bordo. Según la última información un barco pesquero en la zona ha recuperado a alrededor de 48 personas con vida», precisó en un comunicado.

Según los guardacostas, Malta ha solicitado ayuda en la operación de búsqueda y rescate «tras el naufragio de una embarcación en la que se supone que viajaban migrantes y había personas en el agua».

El naufragio ocurrió aproximadamente a 45 millas náuticas al este-sureste de Malta, y la unidad de la guardia costera italiana se unió a la búsqueda el domingo por la tarde, indicaron. Las operaciones continúan.

Situada a unos 300 kilómetros de Italia, Libia se ha convertido en el punto de salida de decenas de miles de migrantes que arriesgan sus vidas cada año en el mar para intentar llegar a Europa.

Al menos 827 personas han muerto en lo que va de año intentando la mortal travesía del Mediterráneo central, que va del norte de África hasta Italia o Malta, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Más de 1.330 personas murieron en esa ruta el año pasado, según datos de esta agencia de la ONU.

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