Al menos 10 muertos tras un deslizamiento de tierra sobre un autobús en el norte de India

1 minuto

Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- Al menos diez personas han muerto y varias resultaron heridas este martes después de que un autobús fuera alcanzado por un deslizamiento de tierra en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, tras un episodio de fuertes lluvias en la zona.

«Hasta el momento se han reportado diez muertos y las operaciones de rescate continúan», dijo un comisario adjunto del distrito, Om Kant, citado por la agencia local ANI.

El desprendimiento se produjo cuando una masa de lodo y rocas cayó sobre el vehículo mientras circulaba por una carretera de montaña, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, añadió.

El jefe del Gobierno estatal expresó su «profunda consternación» por el suceso y aseguró que los equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para las labores de rescate y atención a los heridos.

Este nuevo accidente ocurre en una tardía temporada de monzones, cuando las lluvias intensas provocan frecuentes deslizamientos y crecidas de ríos en el norte del país. Las autoridades advierten cada año del riesgo que supone circular por carreteras montañosas durante esta época, debido a la saturación del terreno y la inestabilidad de los taludes.

El suceso se produce además pocos días después de las tragedias registradas en Nepal y otras regiones del norte de la India, donde casi medio centenar de personas perdieron la vida y decenas siguen desaparecidas a causa de las lluvias torrenciales y los deslizamientos que han afectado extensas zonas rurales. EFE

