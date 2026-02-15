Al menos 10 muertos y 2.503 heridos por violencia electoral los últimos meses en Bangladés

2 minutos

Daca, 15 feb (EFE).- Al menos 10 muertos y 2.503 heridos es el saldo de violencia registrado en Bangladés durante los últimos cuatro meses y medio en el marco de las elecciones, tras producirse más de 700 incidentes marcados por choques entre facciones y enfrentamientos intrapartidarios.

«Desde octubre de 2025 hasta el 14 de febrero de 2026, más de 700 incidentes de violencia relacionada con las elecciones dejaron al menos 2.503 personas heridas y 10 muertas», según un informe de la organización Sociedad de Apoyo a los Derechos Humanos (HRSS) emitido este domingo.

«Durante este periodo, más de 34 personas fueron tiroteadas, y se registraron más de 500 incidentes de vandalismo, incendios provocados y saqueos dirigidos a casas, vehículos, establecimientos comerciales, oficinas electorales y centros de votación», añadió el documento.

El documento atribuye estas víctimas a los choques entre simpatizantes de distintas formaciones y a las disputas entre candidatos, ya fueran designados o descartados.

El balance de violencia incluye conflictos intrapartidarios, ataques contra centros de votación y una ola de vandalismo que resultó en el saqueo e incendio de viviendas, negocios y vehículos, además de denuncias por robo de urnas y violencia de género.

Aunque la jornada electoral del 12 de febrero transcurrió sin grandes conflictos, el informe denuncia 393 incidentes criminales que empañaron la votación, incluyendo desórdenes en centros, robos de urnas y relleno de papeletas. La violencia afectó especialmente a las mujeres, quienes sufrieron acoso en repetidas ocasiones.

El balance del día se saldó con 145 heridos, 50 arrestos y la detección de 64 casos de desinformación mediante IA. Pese a que la organización desplegó a 565 observadores en todo el país, muchos denunciaron que funcionarios y simpatizantes políticos les impidieron el acceso al recuento de votos.

Respecto a la violencia poselectoral, el informe subraya que la violencia se extendió en varias partes del país después. «En tres incidentes separados, dos jóvenes fueron asesinados en Munshiganj y Bagerhat, y un niño fue asesinado en Haluaghat, Mymensingh», añadió.

Ante estos hechos, la HRSS exigió investigaciones exhaustivas e imparciales. Asimismo, la organización instó a las futuras autoridades a implementar medidas preventivas eficaces que pongan fin a la violencia sistémica en futuros procesos electorales. EFE

mas-mtv/ad