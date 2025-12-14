Al menos 10 muertos y 20 heridos al volcar autobús con estudiantes en noroeste de Colombia

Bogotá, 14 dic (EFE).- Al menos diez personas murieron y 20 resultaron heridas al caer este domingo por un barranco del departamento de Antioquia (noroeste de Colombia) un autobús en el que viajaban estudiantes que regresaban de una excursión, informaron fuentes oficiales.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

Según indicó Rendón en X hay «más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados», por lo que toda la red hospitalaria de la zona fue activada «para atender y apoyar esta emergencia».

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad vial dijo en un comunicado que la autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones «para establecer las causa del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de personas lesionadas». EFE

