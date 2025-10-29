The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 10 muertos y varios desaparecidos en Haití por el huracán Melissa

Puerto Príncipe, 29 oct (EFE).- Al menos 10 personas han muerto y varias están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe han informado este miércoles autoridades locales.

Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible. EFE

