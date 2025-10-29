Al menos 10 muertos y varios desaparecidos en Haití por el huracán Melissa

Puerto Príncipe, 29 oct (EFE).- Al menos 10 personas han muerto y un número no precisado permanecen desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, han informado este miércoles autoridades locales.

Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible acerca de estos hechos, ocurridos en la localidad de Sou Gabion, en Petit-Goâve.

En declaraciones a los medios, autoridades de la zona han advertido de que se trata de un balance parcial, ya que continúa la búsqueda de supervivientes y desaparecidos.

La semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa causó tres muertes y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Según datos ofrecidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el lunes a EFE, más de 2.000 personas en Haití habían sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, tras verse afectadas por lluvias asociadas a Melissa.

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010, que provocó unos 300.000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura. EFE

