Al menos 100 bandidos muertos por Fuerzas Armadas de Nigeria al noroeste del país

Lagos, 11 ago (EFE).- El Ejército de Nigeria mató el domingo a, al menos, 100 bandidos en una operación aérea y terrestre en el estado de Zamfara, en el noroeste del país, confirmó este lunes a EFE una fuente militar.

“Al menos 100 de los bandidos murieron durante el asalto, mientras que un número aún no determinado huyó en desbandada con heridas de bala hacia el interior del bosque”, dijo un alto oficial militar a EFE, que pidió anonimato.

“Varias motocicletas pertenecientes a los terroristas y sus campamentos improvisados también fueron destruidos durante la operación”, agregó la fuente.

Los bandidos fueron abatidos en el bosque de Makakkari, en el área de gobierno local de Bukuyum, cuando las tropas lanzaron el ataque, indicó el oficial.

“Más de 400 bandidos armados se habían reunido en su campamento en el bosque de Makakkari, preparando un ataque contra la comunidad de Nasarawan Burkullun, cuando tropas terrestres, con apoyo de la Fuerza Aérea, lanzaron un asalto contra la concentración”, explicó.

Las tropas mantienen el control del área para evitar que los bandidos que escaparon se reagrupen y puedan planear nuevos nuevos ataques.

“Seguiremos con nuestras operaciones en Zamfara y otros estados del noroeste hasta eliminar a todos los bandidos”, aseguró la fuente militar.

Por su parte, el comodoro del Aire Ehiime Ejodame, portavoz de la Fuerza Aérea, confirmó en un comunicado la operación aérea y terrestre, pero no especificó el número de muertos.

Señaló que decenas de bandidos, que planeaban atacar una comunidad agrícola en la zona, murieron durante el asalto.

“La operación incluyó ataques aéreos de precisión y asaltos terrestres, que resultaron en la muerte de varios cabecillas notorios y decenas de sus combatientes. La sinergia entre los componentes aéreo y terrestre hizo que la operación fuera excepcional», valoró Ejodame.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de «bandidos», término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, a las que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

Los ataques se repiten pese a las repetidas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano.

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés). EFE

