Al menos 11 civiles muertos en un ataque de hombres armados en el este de la RD Congo

Nairobi, 28 oct (EFE).- Al menos 11 civiles murieron en un ataque perpetrado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) por hombres armados no identificados, en una zona donde el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) combate contra el Ejército congoleño, confirmaron a EFE este martes las autoridades locales y un líder de la sociedad civil.

Los hechos se produjeron en el pueblo de Bishusha, en la provincia de Kivu del Norte, hacia las 20.00 hora local del lunes (18.00 GMT), y causaron también un número indeterminado de heridos que fueron trasladados a un centro médico local.

«Es todavía difícil pronunciarse oficialmente sobre este incidente, pero el balance que tenemos por el momento son 11 civiles muertos», dijo a EFE por teléfono Cicéron Bareo, jefe local de la zona de Kitshanga, donde se encuentra la aldea atacada.

También confirmó a EFE los hechos Michel Bahati, coordinador de la sociedad civil de Kitshanga, quien atribuyó los hechos al M23 y lamentó que la población sigue aterrorizada.

«Lo ocurrido esta noche es repugnante y vergonzoso. El pueblo de Bishusha no se había enfrentado todavía a este tipo de situación. La población está de duelo», deploró Bahati, al mostrarse sorprendido porque, según él, «son los rebeldes del M23 quienes protegen» la localidad habitualmente.

«No sabemos por qué los rebeldes han perpetrado este ataque», añadió.

Según este líder de la sociedad civil, todas las víctimas eran comerciantes y los atacantes también saquearon sus establecimientos y prendieron fuego a sus casas.

El conflicto del M23, respaldado por Ruanda -según las Naciones Unidas y varios países occidentales-, se intensificó a finales del pasado enero, cuando la milicia capturó Goma, capital de Kivu del Norte, y, posteriormente, Bukavu, capital del vecina Kivu del Sur.

Ambas provincias son ricas en recursos minerales usados en teléfonos móviles y vehículos eléctricos.

No obstante, las perspectivas de una salida negociada del conflicto se reactivaron con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda.

Asimismo, el pasado día 14, la RDC y el M23 firmaron en Doha, la capital de Catar, un acuerdo para supervisar un eventual alto el fuego, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto que asola el este del país.

El acuerdo marca un importante avance en las conversaciones mediadas por Catar desde abril, tras incumplirse el plazo del 18 de agosto para concretar el acuerdo de paz previsto en la declaración de principios firmada por ambas partes el 19 de julio en Doha.

La violencia, sin embargo, continúa sobre el terreno entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes y cada bando acusa al otro de violar el alto el fuego.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (Monusco). EFE

