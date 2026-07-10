Al menos 11 fallecidos en el incendio forestal en el sur de España, según un nuevo balance

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Al menos 11 personas fallecieron y ocho están heridas tras un incendio forestal declarado el jueves en la provincia de Almería, en el sur de España, según el balance difundido el viernes por las autoridades regionales, que apuntan que la mayoría de víctimas podrían ser extranjeras.

«Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de Los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor», indicó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, en un video en la red social X.

Igualmente, informó que hay ocho heridos, cuatro de ellos más graves, en este incendio que, por el momento, ha calcinado unas 3.150 hectáreas.

En el anterior balance, las autoridades habían informado de que el fuego había dejado al menos 12 fallecidos, una cifra que ahora fue revisada todavía de forma provisional, ya que Sanz afirmó que se sigue a la «búsqueda de posibles víctimas».

El responsable de Emergencias volvió a referirse a una «jornada verdaderamente trágica», en la que se desencadenó este incendio «muy complejo, muy rápido, muy veloz», en una zona donde hay muchos barrancos y viviendas diseminadas en zonas forestales, a pocos kilómetros de la costa almeriense, en el turístico Mediterráneo español.

«Todo parece indicar que también en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o en su totalidad extranjeros», agregó Sanz, quien añadió sin embargo que «hasta que no se determine, lógicamente, la identificación no se puede confirmar».

De acuerdo a los primeras investigaciones, parte de las víctimas habrían quedado atrapadas por el fuego tratando de huir de las llamas, en esta zona de «topografía malísima».

Cuatro de ellas se encontraban en un coche que, según apuntó Sanz, tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica, un dato todavía sin confirmar.

Las otras siete podrían haber intentado huir caminando, de acuerdo también a las primeras hipótesis.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra el fuego que «ha sido muy rápido» y con consecuencias «terribles» indicó Sanz.

Numerosas personas siguen desalojadas, de las cuales 122 están en instalaciones municipales.

rs/avl