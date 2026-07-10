Al menos 11 fallecidos en un voraz incendio forestal en el sur de España

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Los bomberos siguen luchando el viernes contra el violento incendio desatado la víspera en la provincia de Almería, en el sur de España, y que dejó al menos 11 fallecidos, la mayoría de los cuales podrían ser extranjeros, según las primeras hipótesis de las autoridades.

«Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de Los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor», indicó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, en un video en la red social X, en la mañana del viernes.

Igualmente, informó que hay ocho heridos, cuatro de ellos más graves, en este incendio «verdaderamente difícil» que, por el momento, ha calcinado unas 3.150 hectáreas.

En el anterior balance, las autoridades habían informado de que el fuego había dejado al menos 12 fallecidos, una cifra revisada ahora todavía de forma provisional, ya que Sanz afirmó que se sigue a la «búsqueda de posibles víctimas».

El responsable andaluz de Emergencias volvió a referirse a la tarde-noche del jueves como una «jornada verdaderamente trágica», en la que se desencadenó este incendio «muy complejo, muy rápido, muy veloz», en un área donde hay muchos barrancos y viviendas diseminadas en zonas forestales, a pocos kilómetros de la costa almeriense, en el turístico Mediterráneo español.

«Todo parece indicar que también en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o en su totalidad extranjeros», agregó Sanz, quien especificó sin embargo que «hasta que no se determine, lógicamente, la identificación no se puede confirmar».

– «Muy rápido» –

De acuerdo con las primeras investigaciones, parte de las víctimas habrían quedado atrapadas por el fuego tratando de huir de las llamas, en esta zona de «topografía malísima».

Cuatro de ellas se encontraban en un coche que, según apuntó Sanz, tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica, un dato todavía sin confirmar.

Las otras siete podrían haber intentado huir caminando, de acuerdo también a las primeras hipótesis.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias siguen luchando contra este fuego que «ha sido muy rápido» y con consecuencias «terribles» indicó Sanz.

Testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente por el bosque circundante.

Las autoridades no han confirmado la causa del incendio. Numerosas personas siguen desalojadas, de las cuales 122 están en instalaciones municipales.

– «Una tragedia» –

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su «enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería», y pidió «mucha precaución».

En mayo dijo que España desplegaría este año el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el incendio mortal de «una tragedia».

El incendio forestal se produce mientras España sufre una ola de calor, con temperaturas abrasadoras que han activado avisos meteorológicos naranjas —el segundo nivel más alto— en partes de Andalucía en los últimos días.

España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

El país registró su tercer año más cálido desde que hay registros en 2025, con 25 récords de temperatura diaria durante ese periodo, según informó el mes pasado la agencia meteorológica nacional AEMET.

A principios de este mes, cientos de bomberos combatieron un incendio forestal cerca del popular destino turístico mediterráneo de la Costa Brava y obligó a confinar a miles de personas en sus hogares.

Los fuertes vientos avivaron el fuego y llevaron a las autoridades regionales a pedir a los residentes de 10 municipios que permanecieran en sus casas, entre ellos el popular complejo de playa de Platja d’Aro.

Los incendios forestales mortales arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

mdm-rs/avl