Al menos 11 fallecidos y 18 heridos en siniestros de tráfico en menos de un día en Ecuador

Quito, 28 ago (EFE).- Al menos 11 personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas en cuatro accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas en Ecuador, según reportes preliminares de los servicios de emergencia del país andino.

El primer y más grave accidente se produjo la tarde del miércoles en la provincia andina del Chimborazo, cuando la caída de un autobús a un barranco provocó la muerte de nueve personas y dejó 15 heridos, informó la Fiscalía.

Los otros tres siniestros, ocurridos durante la jornada de este jueves, se produjeron en la provincia andina de Pichincha, donde se ubica la ciudad de Quito, capital del país.

El primero de ellos ocurrió en torno a las 3:00 hora local (8:00 GMT) en Vicente Maldonado, en el noroeste de la provincia, cuando un autobús interprovincial volcó en la carretera, provocando la muerte de una persona y dejando otras diez heridas, las que fueron derivadas a centros sanitarios para ser atendidas.

El segundo se produjo por la colisión entre un vehículo pesado y un automóvil en el sur de la provincia. El incidente, ocurrido a las 5:30 hora local (10:30 GMT), no dejó víctimas mortales pero sí tres personas heridas.

Por último, un autobús y un camión colisionaron a las 8:35 de la mañana (13:35 GMT) a escasos 25 kilómetros de la ciudad de Quito. Una persona falleció y otras cinco resultaron heridas en ese accidente. EFE

