Al menos 11 muertos, seis de ellos niños, por un temporal de nieve y lluvia en Afganistán

2 minutos

Kabul, 22 ene (EFE).- Al menos 11 personas murieron, seis de ellas niños, a causa de un temporal de lluvias y nevadas que desde el miércoles afecta a amplias zonas del norte, centro y sur de Afganistán, informó este jueves la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

Entre las víctimas mortales figuran seis niños, que perdieron la vida en la provincia meridional de Kandahar en el sur del país, donde fuertes vientos y lluvias torrenciales dañaron viviendas y causaron importantes pérdidas económicas en varios distritos, según el departamento provincial de emergencias.

En otro incidente, una avalancha causó la muerte de una persona en la provincia de Parwan, situada al oeste de la capital.

El Ministerio de Obras Públicas anunció el cierre temporal de varias vías principales debido a la intensidad de las nevadas, las tormentas y los fuertes vientos. Entre ellas figura la autopista de Salang, una de las rutas más estratégicas del país, que conecta Kabul con las provincias del norte y cuyo bloqueo ha paralizado el transporte de pasajeros y mercancías.

Las autoridades indicaron que equipos de emergencia y maquinaria quitanieves están preparados para reabrir las rutas afectadas cuando mejoren las condiciones meteorológicas, al tiempo que se ha iniciado la distribución de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y artículos de primera necesidad, a las familias afectadas.

Afganistán, con una orografía montañosa, infraestructuras limitadas y numerosas viviendas construidas con materiales precarios en zonas expuestas, sufre de forma recurrente inundaciones, corrimientos de tierra y bloqueos de transporte durante el invierno. EFE

