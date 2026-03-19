Al menos 11 muertos en operativo militar contra el cartel de Sinaloa en oeste de México

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Ciudad de México, 19 mar (EFE).- El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves de un operativo militar en el que resultaron abatidos 11 presuntos miembros del cartel de Sinaloa (oeste) y detenida y posteriormente liberada una hija de «El Mayo» Zambada, líder del cartel, preso en Estados Unidos.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de Marina en Sinaloa, se lleva a cabo en diversos municipios en medio de la ola de violencia que vive ese estado mexicano.

Según medios locales, la mujer detenida y luego liberada habría sido Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael ‘Mayo’ Zambada, a quien en 2007 autoridades de Estados Unidos relacionaron con empresas utilizadas para el lavado de dinero.

Aunque en 2019 fue sancionada por el gobierno estadounidense, posteriormente fue eliminada de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EEUU.

En Sinaloa, y su capital Culiacán, se libra desde finales de 2024 una violenta pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado grupo terrorista, tras la detención en julio de ese año de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, entregado a EE.UU. por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán y líder de ‘Los Chapitos’.

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’, ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas. EFE

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