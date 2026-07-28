Al menos 11 muertos en un asalto coordinado contra jóvenes cazadores en Sudán del Sur

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Yuba, 28 jul (EFE).- Al menos 11 jóvenes cazadores murieron la noche del lunes en un asalto coordinado en el estado de Jonglei, en el este de Sudán del Sur, que según las autoridades sursudanesas tenía fines de «venganza y saqueo» en medio de un aumento de la tensión entre comunidades étnicas de la zona.

«Se trató de un ataque bien organizado, dirigido deliberadamente contra estos jóvenes con fines de saqueo y venganza. No fue un enfrentamiento accidental», dijo a EFE la ministra de Información de Jonglei, Nyamar Lony Thichiot, que especificó que el asalto se produjo cerca de la frontera con la Región Administrativa de Gran Pibor.

La funcionaria indicó que las víctimas viajaron a la zona de Mach-Abol para cazar, al tiempo que condenó «este acto criminal» y exigió que los responsables rindan cuentas por el crimen múltiple.

«Estos ataques no hacen más que profundizar las tensiones intercomunitarias y socavan los esfuerzos de paz en curso», añadió Thichiot, en referencia a la escalada de hostilidades entre el Gobierno sursudanés y la oposición armada, que está poniendo en riesgo el acuerdo de paz de 2018 que puso fin a un lustro de guerra civil en Sudán del Sur.

Por su parte, el ministro de Información de la vecina Región Administrativa de Gran Pibor, Jacob Werchum Juok, confirmó el número de muertos después de que las autoridades locales recuperaran todos los cadáveres, que serán entregados al estado de Jonglei el miércoles.

Añadió que las investigaciones para esclarecer los hechos continúan, en medio de un incremento de incidentes violentos en la zona fronteriza entre Jonglei y Gran Pibor, una de las regiones más inestables del país africano.

La zona ha sido escenario de repetidos enfrentamientos entre miembros de las comunidades dinka bor y murle, alimentados por robos de ganado, secuestros de niños, ataques de represalia y disputas por terrenos de pastoreo y caza.

A pesar de las sucesivas conferencias de paz y los esfuerzos de desarme, la violencia sigue estallando periódicamente y se ha cobrado cientos de vidas en los últimos años, mientras que también ha forzado el desplazamiento de miles de civiles. EFE

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