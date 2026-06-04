Al menos 11 muertos por bombardeos israelíes en Gaza

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Bombardeos israelíes contra Gaza mataron al menos a 11 personas el jueves, informó a la AFP un portavoz de la agencia de defensa civil del territorio palestino.

Nueve personas murieron en ataques contra apartamentos en el noroeste y el suroeste de la Ciudad de Gaza, indicó Mahmud Basal.

Otras dos murieron en ataques de dron en el suroeste y en el centro de la ciudad, que tenían como objetivo a la policía, añadió el portavoz, quien señaló que 15 personas resultaron heridas.

Pese a que técnicamente hay una tregua vigente desde octubre, la violencia sacude a diario la Franja de Gaza, más de la mitad de la cual está bajo control militar israelí en desafío a los términos del alto el fuego.

Más de 900 personas han muerto desde la entrada en vigor de esta tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La tregua se declaró dos años después de la guerra desatada el 7 de octubre por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

Tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

La primera fase de la tregua implicó la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás a cambio de palestinos detenidos por Israel.

La transición a la segunda fase del alto el fuego, que se suponía incluiría el desarme de Hamás y una retirada gradual del ejército israelí, lleva meses estancada.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró la semana pasada que ordenó al ejército tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, frente al 60% que controla actualmente.

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