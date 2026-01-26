Al menos 11 muertos y 12 lesionados tras tiroteo en un campo de fútbol en México

Ciudad de México, 25 ene (EFE).- Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Guanajuato, centro-norte de México.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol organizado como convivencia deportiva local.

Testigos afirmaron a medios locales que los sujetos armados interrumpieron el encuentro y abrieron fuego contra los asistentes durante el juego.

El gobierno municipal de Salamanca informó que 11 personas han fallecido, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 están siendo atendidas por lesiones.

Además, indicó que la Fiscalía de Guanajuato investiga el atentado que condenó «energéticamente», y expreso su solidaridad con las familias de las víctimas. EFE

