Al menos 11 muertos y 13 desaparecidos en Vietnam por el impacto del tifón Bualoi

3 minutos

(Actualiza datos de víctimas y añade foto y vídeo)

Bangkok, 29 sep (EFE).- Al menos once personas han muerto y 13 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuaran a casi 250.000 personas.

El Gobierno de Hanói informó en su portal de internet que además 33 personas resultaron heridas y decenas de casas y edificios han sufrido daños debido al desastre natural.

La mayoría de víctimas mortales ocurrieron en la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informa la oficialista Vietnam News Agency (VNA). Los otros fallecidos son dos personas que fueron arrastradas por la crecida de las aguas.

Entre los desaparecidos hay tres pescadores que cayeron al agua al zozobrar un barco en la provincia de Quang Tri y un residente de Da Nang, conforme al balance provisional.

Bualoi, que dejó al menos 14 muertos a su paso por Filipinas, llegó a territorio vietnamita alrededor de las 5.00 hora local (22:00 GMT del domingo) con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, indicó en un comunicado el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam.

Según el pronóstico del departamento de meteorología, las lluvias continuarán hasta el martes a pesar de que el tifón, que ya se encuentra en Laos, ha perdido fuerza hasta convertirse en una depresión tropical.

El primer ministro, Pham Minh Chinh, ordenó hoy la movilización de efectivos militares para centrarse en la respuesta a las inundaciones y riadas registradas en varias provincias del centro-norte de la nación Indochina.

Cerca de medio millón de habitantes de la provincia de Ha Tinh, unos 350 kilómetros al sur de Hanói, permanecen sin suministro eléctrico, recoge VNA.

Antes de la llegada de la tormenta, las autoridades vietnamitas se apresuraron el domingo a emitir ordenes de evacuación para casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

El tifón Bualoi golpeó el pasado viernes la costa este de Filipinas causando al menos 14 muertes y obligando a evacuar a más de 350.000 personas, según los datos del Consejo para la Gestión de Desastres del archipiélago (NDRRMC), antes de atravesar y tomar rumbo a Vietnam.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas. EFE

nc/pav/crf

(foto) (vídeo)